Прописано, что теперь у заместителя главы названного ведомства предусмотрено 4 заместителя, один из которых будет являться первым замруководителя. Согласно данным официального сайта областного Минэнерго, в настоящий момент у его руководителя Владимира Шнипко два заместителя, Святослав Комерзан и Яна Старухина.
Главе омского Минэнерго дадут еще двух замов
В минувший четверг, 5 сентября 2024 года, обнародован указ губернатора Омской области о расширении руководящего аппарата регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.