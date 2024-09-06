Главе омского Минэнерго дадут еще двух замов

Прописано, что теперь у заместителя главы названного ведомства предусмотрено 4 заместителя, один из которых будет являться первым замруководителя. Согласно данным официального сайта областного Минэнерго, в настоящий момент у его руководителя Владимира Шнипко два заместителя, Святослав Комерзан и Яна Старухина.