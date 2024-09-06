Politico сообщило о «тайном кибер-законе» в деле Дурова

Telegram на самом деле не является сервисом со сквозным шифрованием, «несмотря на их вводящий в заблуждение маркетинг», заявил, в свою очередь, Мэтью Ходжсон, генеральный директор Element и соучредитель Matrix — двух технологических компаний, специализирующихся на криптографии. По его мнению, такое положение мессенджера усложняет его положение, поскольку фактически у него есть доступ к данным, которые они могли бы передать в целях борьбы со злоупотреблениями, если бы пожелали.