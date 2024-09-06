«У меня в школьном аттестате были две тройки» — первый замглавы Владивостока

На полях ВЭФ — 2024 (16+), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко признался, что в школьном аттестате у него было две тройки, сообщает ИА PrimaMedia.
В современных реалиях поиск своего призвания часто начинается еще в школьные годы. Эта проблема становится особенно важной на фоне быстро меняющегося рынка труда, где технологические достижения существенно трансформируют профессиональные сферы и предъявляют новые требования к будущим специалистам. Ранее выбор профессии считался решением на всю жизнь, но сегодня рынок труда отличается динамичностью: профессии, пользующиеся спросом сегодня, завтра могут утратить свою актуальность.
В ходе сессии «Как найти себя в мире профессий?» о профориентации школьников в живом диалоге с учащимися Дмитриенко рассказал о своих школьных годах и отметил, что неудовлетворительные оценки не помешали ему построить карьеру и развиваться как профессионалу.
«Оценки, которые выставляют в школе, это оценка уровня ваших знаний на конкретно тот момент. Ваше желание развиваться и идти вперед никак не связаны с оценками», — сказал Дмитриенко.