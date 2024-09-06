«У меня в школьном аттестате были две тройки» — первый замглавы Владивостока

В современных реалиях поиск своего призвания часто начинается еще в школьные годы. Эта проблема становится особенно важной на фоне быстро меняющегося рынка труда, где технологические достижения существенно трансформируют профессиональные сферы и предъявляют новые требования к будущим специалистам. Ранее выбор профессии считался решением на всю жизнь, но сегодня рынок труда отличается динамичностью: профессии, пользующиеся спросом сегодня, завтра могут утратить свою актуальность.