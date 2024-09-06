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В Кировском районе Уфы появилась именная стела

В Кировском районе Уфы установили именную стелу. Об этом в соцсетях сообщил глава района Илвир Нурдавлятов.

Источник: Башинформ

Стела с надписью «Кировский район» установлена на пересечении улиц Степана Кувыкина и Менделеева.

«Хорошая локация для фото днем, а ночью очень красивая подсветка будет привлекать внимание жителей и гостей города», — отметил Илвир Нурдавлятов.