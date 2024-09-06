В Кировском районе Уфы появилась именная стела

Стела с надписью «Кировский район» установлена на пересечении улиц Степана Кувыкина и Менделеева.
«Хорошая локация для фото днем, а ночью очень красивая подсветка будет привлекать внимание жителей и гостей города», — отметил Илвир Нурдавлятов.
В Кировском районе Уфы установили именную стелу. Об этом в соцсетях сообщил глава района Илвир Нурдавлятов.
Стела с надписью «Кировский район» установлена на пересечении улиц Степана Кувыкина и Менделеева.
«Хорошая локация для фото днем, а ночью очень красивая подсветка будет привлекать внимание жителей и гостей города», — отметил Илвир Нурдавлятов.