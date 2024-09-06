Трамп смутился словами Путина о поддержке Харрис на выборах президента США

Во время Восточного экономического форума Владимир Путин прокомментировал выборы в США с характерной иронией. Он отметил, что Россия предпочла бы видеть на посту президента США Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — вице-президент Камала Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.