В ФРГ дали оценку понесенному Германией ущербу из-за подрыва Северных потоков

Ранее президент России Владимир Путин признал, что не понимает, почему Берлин не может договориться с Москвой и использовать уцелевшую после взрыва одну из веток газопровода «Северный поток-2». «Почему этого не делают? Я не понимаю. Получать через территорию Украины могут. Получать через “Турецкий поток” — могут. А по нитке, которая идет по дну Балтийского моря — не могут. Чушь просто», — сказал Путин, предположив.