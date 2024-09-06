Необычные избиратели: нового губернатора выбирали главные символы Хабаровского края — тигр и медведь

Так, на один из участков в Хабаровске пришли тигр и медведь. Разумеется, не настоящие. Лишь в шуточных байках можно услышать, как по Хабаровску разгуливают медведи на улицах. На участок в ростовых костюмах пришли две представительницы прекрасного пола. А догадаться об этом можно было только по их обуви. Кто же они на самом деле — будет знать только сотрудник участка, который откроет книгу списка избирателей и отметит получение бюллетеня.