Необычные избиратели: нового губернатора выбирали главные символы Хабаровского края — тигр и медведь

Сегодня, 6 сентября — первый день выборов губернатора Хабаровского края. И уже с самого утра избиратели стекаются к участкам, отдавая свои голоса за кандидатов. Есть среди них и необычные персоны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Единый день голосования — это целых три дня. И все это время на избирательных участках торжественная атмосфера, люди приходят поддержать кандидатов, выразить свою волю. И порой выбирают довольно креативный подход.
Так, на один из участков в Хабаровске пришли тигр и медведь. Разумеется, не настоящие. Лишь в шуточных байках можно услышать, как по Хабаровску разгуливают медведи на улицах. На участок в ростовых костюмах пришли две представительницы прекрасного пола. А догадаться об этом можно было только по их обуви. Кто же они на самом деле — будет знать только сотрудник участка, который откроет книгу списка избирателей и отметит получение бюллетеня.
Члены избирательной комиссии в течение 12 часов работы принимают голосующих. И если одни приходят нетривиально одетыми, то другие могут заглянуть на участок со своими домашними питомцами. Почему бы и нет?
В Амурском районе милых четырехпалый друг сопроводил своего хозяина на выборы, чем очень порадовал избирательную комиссию и всех, кто присутствовал в этот момент на участке.
А это только первый день выборов губернатора в Хабаровском крае, что же будет дальше? «КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.