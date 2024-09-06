«Нужно прекратить бесконтрольное развитие городов» — Виталий Мутко

Как рассказал Виталий Мутко, до 2030 года на тех земельных участках, которые сдаются, должно быть построено 100 млн кв. метров жилой застройки — это достаточно большие цифры. При этом на сегодняшний день в России введено уже 25 млн кв. метров. По его словам, в выполнении задачи на первый план выходит именно механизм КРТ — это очень серьезный инструмент жилищного строительства, позволяющий сократить сроки согласовнаия практически в два раза.