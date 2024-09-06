«Нужно прекратить бесконтрольное развитие городов» — Виталий Мутко

До 2030 года в России на сдающихся земельных участках должно быть возведено 100 млн кв. метров жилой застройки, а средний ввод жилой застройки на душу населения должен составлять не менее 33 кв. метров. Комплексное развитие территорий (КРТ) же — основная надежда на устойчивое развитие городов Дальнего Востока и реализации мастер-планов. Каким видится будущий потенциал эффективного использования земель неразграниченного пользования в России и ДФО — обсудили эксперты на IX Восточном экономическом форуме-2024 (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
В дискуссии поучаствовали генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, заместитель руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексей Павлов и другие спикеры.
Никита Стасишин отметил, что за 2023 год ввод жилой застройки на Дальнем Востоке составил 0,57 кв. метра на человека — этот показатель меньше среднероссийского, который составляет 0,75 кв. метра на душу населения. По его словам, на данный момент реализуемые на Дальнем Востоке меры поддержки показывают качественное улучшение в части ввода жилья и градостроительного потенциала — об этом свидетельствует то, что в ДФО заходит все больше федеральных застройщиков.
Площадь жилья, введенного в эксплуатацию в регионах ДФО с января по июль 2024 года, увеличилась на 26% относительно аналогичного периода 2023 года и достигла 2,76 млн кв. м.
«К 2030 году средний ввод жилой застройки на душу населения должен составлять не менее 33 кв. метров, обновление жилищного фонда должно составить 20%. Кроме того, нам необходимо улучшить качество жизни на 30% в двух тысячах опорных населенных пунктах», — подчеркнул Стасишин.
Помимо этого, он рассказал, что механизмами достижения этих показателей будут как денежные, так и регуляторные мероприятия. В качестве денежных мероприятий будет привлекаться уже зарекомендовавший себя механизм инфраструктурных облигаций, выделят бюджетные деньги на КРТ — речь идет о сумме в 120 млрд рублей, предусмотрят деньги по инфраструктурным бюджетным кредитам.
Как рассказал Виталий Мутко, до 2030 года на тех земельных участках, которые сдаются, должно быть построено 100 млн кв. метров жилой застройки — это достаточно большие цифры. При этом на сегодняшний день в России введено уже 25 млн кв. метров. По его словам, в выполнении задачи на первый план выходит именно механизм КРТ — это очень серьезный инструмент жилищного строительства, позволяющий сократить сроки согласовнаия практически в два раза.
«С регионами нужно рассматриавать вопросы земель неразграниченного пользования, потому что земли потребуется достаточно много — 550−600 млн кв. метров градостроительного потенциала нужно будет сформировать для того, чтобы реализовывать те задачи по обновлению жилого фонда, которые стоят перед нами», — сказал Мутко.
Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексей Павлов объяснил, что основная задача — вовлечение в хозяйственный оборот неэффективно используемых объектов. В ходе проведенной по всей стране инвентаризации было обследовано более 300 тысяч объектов, 13 тысяч из них — используются неэффективно.
Кроме того, он отметил, что за следующих год Росимущество произведет ремонт всех объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности.
«На данный момент мы начали обсуждение программы реставрации объектов культурного значения совместно с “Дом.РФ”. Мы обговариваем предложения, связанные с тем, чтобы дать полномочия вовлекать федеральное имущество региональным и муниципальным властям», — сказал Павлов.
Напомним, что ранее директор Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Мария Синичич говорила о том, что потенциал развития КРТ Дальнего Востока при этом составляет 10% от всего объема будущей застройки. Больше проектов на сегодняшний день в Якутии, что соответствует количеству аварийного жилья в этом регионе. Много проектов также реализуется и в Республике Бурятии.