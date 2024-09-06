В Хабаровском избиркоме рассказали о ходе первого дня выборов

Жители региона выбирают нового губернатора и краевых депутатов. Также пройдут выборы главы Комсомольска-на-Амуре и ряд выборов парламентариев на районном уровне. В краевой избирательной комиссии рассказали, как идут выборы.
«Всего выборы стартовали на 741 избирательном участке. Все эти участки мы тщательно подготовили. Каждый участок приступил сегодня к последней подготовки с 7 часов утра и с 8 все участки открылись — приступила к работе участковая избирательная комиссия. Работа участков началась с исполнения гимна Российской Федерации», — рассказал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.
Сейчас, по словам Дениса Кузьменко работа избирательных участков идет в штатном режиме.
«Атмосфера на избирательных участках очень благожелательная. И председатели, и члены комиссий, проявляют максимальную сдержанность и профессионализм, давая разъяснения. Наблюдатели находятся на своих местах», — подчеркнул он.
Напомним, 6 по 8 сентября в крае проходят выборы губернатора, депутатов Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва, а также выборы органов местного самоуправления. Всего проводится 43 избирательные кампании.