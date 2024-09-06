В Хабаровском избиркоме рассказали о ходе первого дня выборов

«Всего выборы стартовали на 741 избирательном участке. Все эти участки мы тщательно подготовили. Каждый участок приступил сегодня к последней подготовки с 7 часов утра и с 8 все участки открылись — приступила к работе участковая избирательная комиссия. Работа участков началась с исполнения гимна Российской Федерации», — рассказал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.