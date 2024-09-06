Спутник Владивостока будут строить 10−15 лет: зачем нужен новый город

«Мы — не девелоперы, мы — предприниматели. Видим проблемы, которые есть, и воспринимаем их как задачу, которую нужно решить. Думать о том, чем будут заниматься люди в новых городах — это рудимент старых подходов. Сегодня не работает так, что надо найти месторождение, простроить завод, а вокруг него дома. В 21 веке нам нужно думать о том, где людям будет комфортно. Вот где им будет комфортно, там и будут жить. И на самом деле, вместе с собой они принесут экономику. Она работает от людей, а не наоборот», — убежден Дмитрий Алексеев.