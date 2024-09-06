Спутник Владивостока будут строить 10−15 лет: зачем нужен новый город

Проект города-спутника Владивостока, который появится в Надеждинском районе, объединит в одной логике развития всю Владивостокскую агломерацию. Реализация мастер-плана будущего города на 80 тысяч жителей начнется в 2025 году. В течение 10−15 лет в нем планируется построить 1,8 млн кв метров жилья — большую часть этого объема готовы выполнить приморские застройщики. До конца этого года с инвесторами проведут переговоры по вложениям и создадут консорциум. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) (16+) тема строительства нового города, который назван флагманским на Дальнем Востоке, стала одной из ключевых. Идейными вдохновителями проекта стали резиденты ТОР «Приморье», в том числе компания DNS, сообщает ИА PrimaMedia.
В России уже есть примеры создания с нуля новых малых и крупных городов. Какова их роль, стоит ли тратить на это силы, и зачем они вообще нужны — об этом представители бизнеса, власти и экспертного сообщества говорили на сессии «Стратегия уникальности. Есть ли шанс у новых городов?» (16+).
«Когда мы говорим о создании новых городов, мне кажется, мы немножко пугаем людей. Это раритетные проекты, которые можно пересчитать по пальцам двух рук за последние десятилетия. Мы живем в условиях жесткой кредитно-денежной политики и высокой ставки, мы практически не видели бизнес, который бы занимался созданием городов. Но если посмотрим на цифры, проект, которым мы сейчас активно занимаемся — создание города-спутника Владивостока, — это максимум 1,8 млн кв метров. Мы говорим о горизонте 10−15 лет. Строить по 150−200 тысяч кв метров в год не кажется чем-то уникальным. И это уже не звучит, как “создание нового города”, хотя я бы не боролся с этой терминологией», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.
Современные технологии, по мнению министра, изменили представление о том, как должен выглядеть населенный пункт. Задача заключается в том, чтобы не только построить квадратные метры, но и создать полноценную инфраструктуру и городскую среду, в которой человеку будет удобно, комфортно и интересно жить. Именно в этом и есть цель разработки мастер-планов, в том числе — Большого Владивостока.
«Создание с нуля агломераций, населенных пунктов, городов, пусть даже и небольших, но продуманных — с большим периметром социальных услуг, образования, здравоохранения, безопасности, всей инфраструктуры, которая продумана изначально и включена в проект. Это направление работы, которое у нас будет только развиваться. И это у нас отражено в работе по мастер-планам дальневосточных городов, где мы не строим новые, а “пересобираем” старые города», — обозначил Чекунков.
Проект города-спутника Владивостока министр считает флагманским на Дальнем Востоке. В нем учтен и российский опыт создания таких городов, как Доброград (Владимирская область), Иннополис (Татарстан), Сберсити (Москва), так и международный и исторический опыт.
Вдохновителями идеи города-спутника Владивостока Чекунков назвал президента DNS Group Дмитрия Алексеева и проекты ГК «DNS Девелопмент», реализуемые в ТОР «Приморье». По его словам, когда появилась ТОР в 2018 году, резиденты через одного начали обращаться в КРДВ по поводу выделения участков под строительство жилья. В итоге на сегодняшний день заявок от приморских предпринимателей набралось более чем на 1 млн кв метров жилья.
«Раз органический процесс пошел, конечно, лучше его положить на мастер-план, заранее спланировать инфраструктуру, школы, поликлиники, общественные пространства, благоустройство — и результат будет лучше. Мы выделили территории, на которых перестали давать участки под промышленное развитие, привлекли Питерский Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства — у него 90-летний опыт. Подготовили мастер-план, планировку территории, провели изыскания грунта и приступаем к формированию консорциума застройщиков, чтобы здесь в пригороде Владивостока город расширялся. Агломерация Владивосток, Артем и Спутник по-настоящему должны создать столицу Дальнего Востока и перевести ее в новое качество», — сказал Алексей Чекунков.
Министр очень рассчитывает, что город-спутник, благодаря комфорту и расположению на берегу моря, для кого-то из дальневосточников станет аргументом не уезжать из макрорегиона. Расчет есть и на туристов.
«Он может стать таким хорошим “приморским Геленджиком”, — считает Чекунков.
Первый и пока единственный на этот момент проект комплексной застройки, который уже реализуется на площадке города-спутника, — это «DNS Сити». На сессии от лица DNS выступил президент компании Дмитрий Алексеев. Он напомнил, что DNS раньше никогда жилищным строительством не занималась — это крупнейший ретейлер электроники. Но цель сделать Владивосток лучшим город России, а возможно и мира, привела лидера российского рынка БТиЭ в девелопмент.
«Мы — не девелоперы, мы — предприниматели. Видим проблемы, которые есть, и воспринимаем их как задачу, которую нужно решить. Думать о том, чем будут заниматься люди в новых городах — это рудимент старых подходов. Сегодня не работает так, что надо найти месторождение, простроить завод, а вокруг него дома. В 21 веке нам нужно думать о том, где людям будет комфортно. Вот где им будет комфортно, там и будут жить. И на самом деле, вместе с собой они принесут экономику. Она работает от людей, а не наоборот», — убежден Дмитрий Алексеев.
Глава группы компаний объяснил, что во Владивостоке есть актуальная проблема — дефицит кадров испытывают многие отрасли. Как пример — в ТОР «Приморье» сейчас строится логистический комплекс Wildberries, и для его работы потребуется 3 тысячи сотрудников.
"А с людьми тяжело, некому работать. Мы оказались в градостроительстве, чтобы решать, в том числе и эту проблему. Нужны люди. А люди ищут, где комфортно жить, — объяснил мотивацию участия в стройках Дмитрий Алексеев.
— Большинство хочет жить в больших городах, и это нормально. Я считаю, что нужно строить разные города. Хороший комфортный город — это сочетание общественного и частного блага. Бизнес хорош там, где есть конкурентный рынок, где нужно строить дома, выполнять подряды. Но современный город — это большое количество общественного блага: транспорт, школы, поликлиники
Территорию Надеждинского района предприниматель считает перспективной, а расширение Владивостока в ту сторону логичным.
«Мы верили, что это правильное место. Благодаря развитию инфраструктуры, появлению низководного моста оно стало доступнее для города, поэтому закономерно там образовался центр развития», — поделился Дмитрий Алексеев.
Поддерживают бизнес в этом мнении и власти. Развивать город-спутник Владивостока в направлении Надеждинсого района и полуострова Де-Фриз стоит, тем более начало уже давно положено.
«Эта территория сейчас, этот район — с самым высоким ростом численности населения в Приморье. За 3 года численность населения Надеждинского района увеличилась на 7%. А города Владивостока за этот же период — снизилась на 1%. Люди выбирают эту территорию для жизни, там уже реализованы такие проекты как ЖК “Формат”, там DNS построил домостроительный комбинат, который готов строить жилье. И к проекту присоединены мощные финансовые партнеры», — отметил министр Чекунков.
На сегодняшний день уже известны финансовые партнеры города-спутника. Как озвучил глава Минвостокразвития, это ВЭБ.РФ и Сбер.
«Следующий шаг — формирование консорциума инвесторов и переговоры с инвесторами, чтобы максимизировать частные инвестиции на каждый вложенный бюджетный рубль. Рассчитываем эту работу завершить до конца этого года», — уточнил Алексей Чекунков ИА PrimaMedia на полях ВЭФ.
К проекту города-спутника приковано серьезное внимание федеральных властей. На мастер-плане спутника Владивостока во время пленарного заседания отдельно остановился президент РФ Владимир Путин.
«Этот мастер-план объединит в одной логике развития целую агломерацию: Владивосток, Артем и Надеждинский район. К его реализации надо приступить уже со следующего, 2025 года», — поручил глава государства.
Он также добавил, что на реализацию мастер-планов в городах Дальнего Востока в 2025—2030 гг. добавят 100 млрд ₽ дополнительно к тем 30 млрд ₽, что уже выделены ранее.