Клуб губернаторов на ВЭФ обсудил, что ждет регионы России к 2030 году?

На IX Восточном экономическом форуме — 2024 (16+) в рамках Клуба губернаторов состоялось заседание, посвященное стратегиям регионов по сохранению и развитию человеческого капитала. На встрече обсуждали проект «Кадры», развитие технологий, адаптацию системы образования к технологическим вызовам, а также демографический проект. Участники сессии представили, какой может быть жизнь в российских регионах к 2030 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Ключевой темой дискуссии стало развитие человеческого капитала для технологического рывка с акцентом на опыт российских регионов. Особое внимание было уделено демографическому проекту, а также подготовке кадров как основополагающему фактору долгосрочного развития страны.
Губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский подчеркнул важность поддержки малых городов. Он отметил, что в Ивановской области большинство населения проживает в таких населённых пунктах, и их жизнь сложнее из-за более низкого уровня доходов и качества жизни. По его мнению, малые города нуждаются в особом внимании, так как в них проживает более 30 миллионов человек, и они часто являются центрами для сельской местности.
Воскресенский выделил три ключевых направления развития малых городов. Первое — сельское хозяйство: малые города могут стать центрами компетенций в этой сфере. Примером он привёл Гаврило-Посадский район, который является мини-столицей сельского хозяйства в Ивановской области. Второе направление — промышленность: малые города могут стать центрами индустриализации, особенно в условиях, когда бизнесу необходимо снижать расходы. Например, город Родники стал лидером России по производству трикотажного полотна. Третье направление — туризм, который также может способствовать развитию малых городов.
«У малых городов есть будущее. Там возможно обеспечить достойное качество жизни, и существуют определённые выигрышные позиции для их развития. Еще раз подчеркну, что есть определенная специфика. Центральная Россия более сконцентрирована, там другая связность между городами, и мы этим пользуемся. Все малые города обеспечены хорошими дорогами и удобным железнодорожным сообщением, что способствует мобильности рабочей силы. Но Сибирь и Дальний Восток — это совсем другое. Здесь необходимы свои, уникальные меры государственной политики», — поделился Станислав Воскресенский.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о том, как он видит жителя своего региона в 2030 году, где он работает и как способствует достижению задач технологического суверенитета. Также он рассказал об условиях, которые создаются для людей.
«Мы видим в первую очередь жителя, который любит и ценит свой регион, которому удобно и комфортно здесь жить. Жителя, который воспринимает Иркутскую область как как территорию, устремленную в дальнейшее развитие будущего. И в этом плане с моей стороны, конечно, хочется образовать научный потенциал, который есть в Иркутской области. Если брать для сравнения, сейчас в нашем регионе обучается чуть больше ста тысяч человек. Для нас важно, чтобы эти молодые люди, где бы они сейчас не находились, имели возможность возвратиться и творить на своей малой Родине, где они прожили и стали соответствующими профессионалами», — поделился Игорь Кобзев.
Кроме того он отметил, что в рамках Технопрома регион защитил свою программу. Иркутская область вошла в число 20 регионов, которые четко сформировали направления развития на ближайшие несколько лет. Первое из них — авиастроение, включая строительство, комплектацию, импортозамещение всех узлов и агрегатов для самолета МС-21. По плану к 2027 году численность рабочих на авиационном заводе должно увеличиться до 17 тысяч человек. Второе направление — высокотехнологическое производство в рамках мало— и среднетоннажной химии. Третье — лесопереработка, поскольку 70% территории Иркутской области составляют леса. Здесь создаются высокотехнологичные производства по переработке древесины. Четвертое — биоинженерия и биомедицина.
«Если говорить о 2030 годе, я считаю, что Иркутская область — это ресурсная территория, которая является опорным регионом России и продолжает свое развитие. С 2022 года мы стали полностью себя обеспечивать, дотирование Федерального бюджета исключено. Это регион, который конкурирует в сфере экспорта, производительности труда, модернизации производств и профессионального роста наших жителей», — дополнил Игорь Кобзев.
Также на заседании поговорили на тему формирования комфортной городской среды, которую организовывал МинСтрой. Директор центра геодемографии и пространственного развития Александр Панин высказался о том, как ему видится демография сейчас.
«Демография — это не только рождаемость, это и смертность, и миграция. На демографию влиять действительно очень сложно, но можно всем вместе. Что касается Дальнего Востока, то, мне кажется, есть несколько терминологических очень опасных вещей. Демография — это долгая история, то есть вы сделали жилье, сделали среду, нарастили рабочие места и через 5−7 лет начинает только что-то там проглядываться», — сказал Александр Панин.
В Якутии и Бурятии наблюдаются положительные демографические тенденции. Глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» Айсен Николаев выразил мнение, что каждый человек имеет право выбирать, где жить.
«Я считаю, что это право каждого человека жить там, где он хочет. Мы должны создавать такие условия, чтобы люди не только хотели остаться здесь жить, а чтобы у них было желание приезжать к нам. Если люди будут хотеть приезжать к нам, то и уезжать точно никто особо не захочет», — поделился глава Якутии Айсен Николаев.
Он также подчеркнул, что при обсуждении опережающего развития Дальнего Востока, Сибири и страны в целом, нужно учитывать необходимость соблюдения баланса. Несмотря на все сложности, этот баланс крайне важен. По мнению Николаева, для достижения увеличения численности населения именно за счет рождаемости, важно сохранять равновесие между крупными мегаполисами и остальной частью страны.