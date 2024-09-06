Клуб губернаторов на ВЭФ обсудил, что ждет регионы России к 2030 году?

«Мы видим в первую очередь жителя, который любит и ценит свой регион, которому удобно и комфортно здесь жить. Жителя, который воспринимает Иркутскую область как как территорию, устремленную в дальнейшее развитие будущего. И в этом плане с моей стороны, конечно, хочется образовать научный потенциал, который есть в Иркутской области. Если брать для сравнения, сейчас в нашем регионе обучается чуть больше ста тысяч человек. Для нас важно, чтобы эти молодые люди, где бы они сейчас не находились, имели возможность возвратиться и творить на своей малой Родине, где они прожили и стали соответствующими профессионалами», — поделился Игорь Кобзев.