Губернатор Куйвашев вручил свердловчанам государственные награды

Евгений Куйвашев 5 сентября вручил выдающимся жителям Свердловской области — медикам, педагогам, аграриям, строителям, металлургам и промышленникам, деятелям науки и спорта — государственные награды федерального и регионального значения.
«Искренне радуюсь тому, что заслуги свердловчан получают высокую оценку и общественное признание», — отметил глава региона.
Уральцев наградили Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», почетными званиями «Заслуженный металлург Российской Федерации», Заслуженный работник транспорта Российской Федерации«, “Заслуженный химик Российской Федерации”, Почетными грамотами Президента Российской Федерации и губернатора Свердловской области.
Полный список награжденных опубликован на информационном портале Свердловской области.