Лавров рассказал о встрече с Кулебой по просьбе властей Турции

По словам Лаврова, он не собирался лететь на Анталийский форум, поскольку он не вписывался в график, «но турецкая сторона очень просила». «Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра. Учитывая, что мы никогда от диалога не уходили, я просто переспросил, насколько все это серьезно. Чавушоглу ответил, что это очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть что передать», — рассказал глава российского МИДа.