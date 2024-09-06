Советник президента высказался об аресте основателя Telegram

«Все ключевые отрасли мировой экономики — нефть и газ, финансовый и банковский сектор, страхование, трейдинг, фарма, медиа — все контролируется транснациональными компаниями со штаб-квартирами в США и Великобритании. Но особую ценность сегодня для них имеет получение контроля над IT-индустрией. Именно здесь формируется смыслы и настроения образа жизни людей, а значит, экономика и политика. Вот арест Павла Дурова, о котором мы вчера имели возможность услышать мнение президента России, — именно об этом», — заявил Антон Кобяков.