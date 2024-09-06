В Башкирии безопасность на выборах контролируют полицейские.

Руководитель башкирского ЦИКа сообщил, что в республике работают 3302 участка, в том числе 40 временных — в больницах, санаториях, учреждениях ФСИН, и один избирательный пункт в Москве, где могут проголосовать люди с башкирской пропиской. Это командировочные, отпускники или те, кто работает в столице.