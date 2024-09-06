В Красноярском крае начался единый день голосования

В Красноярском крае, как и во всей стране начинается единый день голосования. Он пройдёт с 6 по 8 сентября. Рассказываем, где пройдёт единый день голосования в Красноярском крае и кого будут выбирать.
Единый день голосования в Красноярском крае
В Красноярском крае пройдёт 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Голосовать жители будут в 21 муниципальном районе и трёх городских округах — Зеленогорске, Дивногорске и в посёлке Кедровый.
Выборы в Красноярском крае 8 сентября-2024
Абанский район.
— Выборы депутатов Абанского районного Совета депутатов седьмого созыва;
— Выборы депутатов Березовского сельского Совета депутатов Абанского района седьмого созыва;
— Дополнительные выборы депутата Покровского сельского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2;
— Дополнительные выборы депутатов Апано-Ключинского сельского Совета депутатов Абанского района пятого созыва по одномондатным избирательным округам № 1, № 7.
Берёзовский район.
— Дополнительные выборы депутатов Березовского районного Совета шестого созыва;
— Выборы депутатов Зыковского сельского Совета депутатов Березовского района седьмого созыва;
— Выборы депутатов Маганского сельского Совета депутатов Березовского района седьмого созыва.
Боготольский район.
— Дополнительные выборы депутата Боготольского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
Богучанский район.
— Дополнительные выборы депутатов Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района пятого созыва;
— Выборы депутатов Говорковского сельского Совета депутатов Богучанского района шестого созыва;
— Выборы депутатов Октябрьского сельского Совета депутатов Богучанского района шестого созыва;
— Выборы депутатов Шиверского сельского Совета депутатов Богучанского района шестого созыва;
— Дополнительные выборы депутатов Красногорьевского сельского Совета депутатов Богучанского района пятого созыва.
Полный список муниципальных районов, в которых будут выбирать депутатов, можно найти на сайте.
Также 8 сентября пройдут довыборы депутата Законодательного Собрания Красноярского края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10. Публикуем список кандидатов.
Кандидаты в депутаты ЗС Красноярского края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10.
— Алена Бакайкина — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»;
— Евгений Гарин — «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
— Виктор Загородников — «ЯБЛОКО»;
— Жан Игнатьев — ЛДПР;
— Сергей Кузнецов — «Партия пенсионеров за социальную справедливость»;
— Елена Родикова — «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
— Виталий Телин — «РОДИНА»;
— Елена Чубко — «НОВЫЕ ЛЮДИ».