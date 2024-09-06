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В Красноярском крае начался единый день голосования

Рассказываем, где пройдёт единый день голосования в крае и кого будут выбирать.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае, как и во всей стране начинается единый день голосования. Он пройдёт с 6 по 8 сентября. Рассказываем, где пройдёт единый день голосования в Красноярском крае и кого будут выбирать.

Единый день голосования в Красноярском крае 6—8 сентября 2024

В Красноярском крае пройдёт 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Голосовать жители будут в 21 муниципальном районе и трёх городских округах — Зеленогорске, Дивногорске и в посёлке Кедровый.

Выборы в Красноярском крае 8 сентября-2024

Абанский район.

— Выборы депутатов Абанского районного Совета депутатов седьмого созыва;

— Выборы депутатов Березовского сельского Совета депутатов Абанского района седьмого созыва;

— Дополнительные выборы депутата Покровского сельского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2;

— Дополнительные выборы депутатов Апано-Ключинского сельского Совета депутатов Абанского района пятого созыва по одномондатным избирательным округам № 1, № 7.

Берёзовский район.

— Дополнительные выборы депутатов Березовского районного Совета шестого созыва;

— Выборы депутатов Зыковского сельского Совета депутатов Березовского района седьмого созыва;

— Выборы депутатов Маганского сельского Совета депутатов Березовского района седьмого созыва.

Боготольский район.

— Дополнительные выборы депутата Боготольского районного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Богучанский район.

— Дополнительные выборы депутатов Богучанского сельского Совета депутатов Богучанского района пятого созыва;

— Выборы депутатов Говорковского сельского Совета депутатов Богучанского района шестого созыва;

— Выборы депутатов Октябрьского сельского Совета депутатов Богучанского района шестого созыва;

— Выборы депутатов Шиверского сельского Совета депутатов Богучанского района шестого созыва;

— Дополнительные выборы депутатов Красногорьевского сельского Совета депутатов Богучанского района пятого созыва.

Полный список муниципальных районов, в которых будут выбирать депутатов, можно найти на сайте.

Также 8 сентября пройдут довыборы депутата Законодательного Собрания Красноярского края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10. Публикуем список кандидатов.

Кандидаты в депутаты ЗС Красноярского края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10.

— Алена Бакайкина — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»;

— Евгений Гарин — «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Виктор Загородников — «ЯБЛОКО»;

— Жан Игнатьев — ЛДПР;

— Сергей Кузнецов — «Партия пенсионеров за социальную справедливость»;

— Елена Родикова — «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

— Виталий Телин — «РОДИНА»;

— Елена Чубко — «НОВЫЕ ЛЮДИ».