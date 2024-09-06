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Песков высказался о сроках завершения СВО

Россия не ставит конкретных сроков завершения специальной военной операции (СВО), но чем быстрее — тем лучше. Об этом 6 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — заявил он агентству.

Песков также подчеркнул, что Россия завершит СВО, только когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — заключил представитель Кремля.

Ранее, 5 сентября, официальный представитель Кремля заявил, что сейчас для России главным является достижение поставленных целей, а методы их достижения уже отходят на второй план. Также он напомнил о готовности России с самого начала СВО к переговорам по Украине.

В этот же день Песков напомнил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине. Он отметил, что наемники из разных стран мира находятся на Украине, принимают участие в боевых действиях и подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Песков Дмитрий