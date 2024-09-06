Итоги ВЭФ-2024: Демешин привез в Хабаровский край десятки соглашений и договоренностей

Строительство ведется в Советской Гавани, подразумевая перевалку до одного миллиона тонн в год в страны АТР. Инвестор — ООО «Компания Ремсталь», резидент Свободного порта Владивосток, с инвестициями на первом этапе в 29,4 миллиарда рублей. Терминал снизит логистические издержки и удовлетворит спрос на российские СУГ в Китае и других странах АТР. Российский фонд прямых инвестиций и китайская нефтехимическая компания участвуют в проекте. Мощность терминала планируется увеличить до 10 миллионов тонн в год с общими инвестициями 95 миллиардов рублей.