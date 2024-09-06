Итоги ВЭФ-2024: Демешин привез в Хабаровский край десятки соглашений и договоренностей

2024 не стал исключением, и на территории кампуса ДВФУ мероприятия, как и всегда, провели с размахом. В дни ВЭФ-2024, с 4 по 5 сентября, на форуме работала делегация Хабаровского края во главе с Дмитрием Демешиным.
После продолжительных переговоров были подписаны десятки соглашений, предусматривающие создание новых производств и развитие социальной и коммунальной инфраструктуры.
Одним из значимых стало соглашение с Wildberries о строительстве распределительного центра в Хабаровске. Благодаря договору город получит семь тысяч рабочих мест. Также врио губернатора второй раз за неделю встретился с Владимиром Путиным, обсудил вопросы излишнего контроля над бизнесом и получил поддержку президента для совместного обсуждения с правительством и Генеральной прокуратурой.
Как и говорилось, ранее были заключены договоренности с несколькими крупными компаниями, в числе которых подписание соглашения о сотрудничестве с генеральным директором ГК «Росводоканал» Антоном Михальковым. Стороны обсудили реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в Комсомольске-на-Амуре.
Проект включает модернизацию инфраструктуры, улучшение качества питьевой воды, снижение аварийности и улучшение экологии. Демешин подчеркнул важность задачи для города и края.
«Росводоканал» выразил заинтересованность в проекте через механизм концессии. Объем инвестиций с 2025 по 2074 годы составит 86,4 миллиарда рублей, затронет более 235 тысяч жителей. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность долгосрочного финансирования. Демешин уверен в обновлении инфраструктуры и повышении качества услуг.
Другим важным итогом стало соглашение о сотрудничестве с «Газпромбанком». Врио губернатора Дмитрий Демешин и первый вице-президент банка Андрей Савченко договорились о привлечении инвестиций в экономику региона, реализации социальных и инвестиционных проектов, а также развитии государственно-частного партнерства. Проекты включают разработку Малмыжского медного месторождения, строительство горно-обогатительного комбината, Дальневосточного художественного музея и платной автомобильной дороги «Обход города Хабаровска».
Среди ключевых соглашений можно выделить договоренности с главой ООО «РВБ», основателем Wildberries Татьяной Бакальчук. Стороны подписали соглашение о строительстве в Хабаровском крае распределительного комплекса маркетплейса. Он создаст семь тысяч рабочих мест и улучшит инвестиционный климат региона с началом реализации проекта в 2025 году.
В краевом министерстве экономического развития отметили, что электронная коммерция способствует развитию малого бизнеса и самозанятых. В регионе увеличивается количество активных продавцов на электронных площадках, что подтверждает тенденцию к развитию. Хабаровский край занимает важное место в транспортно-логистической системе России, активно поддерживая проекты распределительной логистики.
Соглашение также предусматривает вовлечение местных предпринимателей в электронную торговлю и продвижение бренда «Сделано в Хабаровском крае». Проект будет сопровождаться АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».
Встреча Дмитрия Демешина с гендиректором ПАО «Полюс» Алексеем Востоковым определила подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Компания планирует начать строительство инфраструктуры на месторождении Чульбаткан в муниципальном районе имени Полины Осипенко в следующем году.
Это приведет к увеличению переработки золотого концентрата и созданию 400 новых рабочих мест. ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России, запасы золота на месторождении Чульбаткан превышают 120 тонн. Проводятся исследования по выбору технологии разработки месторождения с соблюдением природоохранных требований.
По итогам ВЭФ-2024 важно отметить, что в Хабаровском крае в 2025 году запустят морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Строительство ведется в Советской Гавани, подразумевая перевалку до одного миллиона тонн в год в страны АТР. Инвестор — ООО «Компания Ремсталь», резидент Свободного порта Владивосток, с инвестициями на первом этапе в 29,4 миллиарда рублей. Терминал снизит логистические издержки и удовлетворит спрос на российские СУГ в Китае и других странах АТР. Российский фонд прямых инвестиций и китайская нефтехимическая компания участвуют в проекте. Мощность терминала планируется увеличить до 10 миллионов тонн в год с общими инвестициями 95 миллиардов рублей.
Более того, в рамках ВЭФ-2024 ДОМ.РФ приобрел 10 тысяч квартир у застройщиков в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО». На ВЭФ-2024 подписано соглашение о финансировании строительства 123 квартир в ЖК «Живописный сад» в Хабаровске.
Проект будет завершен до конца 2026 года. Общая цель программы — построить 10,9 тысячи квартир на Дальнем Востоке, арендная плата составит около ¼ от среднерыночного уровня. В Хабаровском крае планируется сдать 2148 квартир. ЖК «Живописный сад» строится на 30 гектарах с применением инструментов ДОМ.РФ и привлечением финансирования на 14,2 миллиарда рублей. Квартиры будут предоставлены молодым специалистам, студентам, работникам образовательной, медицинской и культурной сфер, сотрудникам предприятий ОПК и детям-сиротам.
Второй день участия в форуме отметился тем, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин подписали соглашение о сотрудничестве для обеспечения надежного теплоснабжения в Хабаровском крае, включая строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске и участие в приватизации теплосетевого комплекса Николаевска-на-Амуре.
Важность модернизации сетей подчеркнул Дмитрий Демешин. На форуме также открыт единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) группы «РусГидро» в Хабаровске для консультационной помощи населению и коммунальным компаниям.
В рамках Восточного экономического форума 2024 состоялась встреча врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и председателя совета директоров АО «Полиметалл» Александра Говорунова. По ее итогам подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2025 год.
В приоритете — образование, здравоохранение, спорт и культура. Итогом соглашения станет развитие золотодобычи и реализация инвестиционных проектов «Полиметалла» в крае.
На полях ВЭФ глава Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и начальником Дальневосточной железной дороги Евгением Вейде. Обсуждали развитие железнодорожной инфраструктуры и защиту жителей края от ЧС. Подписано соглашение о сотрудничестве для удовлетворения потребностей региона в перевозках и развитии вокзалов. Будет продолжена интеграция железнодорожного транспорта в городскую среду.
Демешин отметил важность региона для России и необходимость транспортировки его ресурсов, особенно на внешние рынки. ОАО «РЖД» и промышленные предприятия региона будут стратегически сотрудничать для увеличения объемов перевозок. Реализуются 25 инвестпроектов на сумму более 700 миллиардов рублей, создавая 4900 рабочих мест. Провозная способность участка «Комсомольск-на-Амуре — Ванино» достигла 48,1 миллиона тонн грузов в год, а по всему краю — 173 миллиона тонн. С Евгением Вейде заключено соглашение для защиты граждан и территорий от природных рисков, включая паводки и лесопожары.
«Полиметалл» вложил более двух миллиардов рублей в социальные проекты региона за пять лет. Планируется создание свыше 600 рабочих мест и увеличение добычи золота до 27−29 тонн в год. В Хабаровском крае работают четыре предприятия компании, и идет строительство второй автоклавной линии на Амурском гидрометаллургическом комбинате, запуск которого запланирован на конец 2024 года.
Главным событием на ВЭФ-2024 также стала встреча с президентом «Сбербанка» Германом Грефом. Стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов в социальной сфере и туризме, региональных государственных программ, включая концессионные соглашения и государственно-частное партнерство.
Подписано соглашение о сотрудничестве, «Сбербанк» будет рассматривать финансирование проектов региона. Дмитрий Демешин отметил успешное сотрудничество со «Сбербанком» в сферах образования и здравоохранения. Хабаровский край развивается в области туризма, и до 2030 года планируется создание круглогодичного курорта на базе горнолыжного комплекса «Хехцир». Герман Греф подтвердил поддержку идеи комплексного развития территории и создания качественной инфраструктуры, что должно повысить благосостояние и комфорт жизни в крае.
Эксперты отмечают, что, помимо экономических соглашений, Демешину удалось договориться с бизнесом и о реализации социальных проектов. Так, «Полиметалл» направит более 100 миллионов на социальную политику в регионе, что можно назвать большой победой главы региона.
С первых дней работы в крае Демешин прямо заявлял, что бизнесу необходимо создавать в том числе социальные условия на территории, от которых выиграет и он сам. И, как видно, первые результаты этой работы уже воплощаются в реальные договоренности.