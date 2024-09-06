Все о выборах в Татарстане: кто участвует, как попасть на концерт и выиграть автомобиль

Если человек по уважительной причине, например по состоянию здоровья, не может прийти на избирательный участок, то есть возможность проголосовать на дому. Лично или через доверенное лицо нужно подать заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 14 часов 8 сентября.