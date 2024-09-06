В Волгоградской области 6 сентября открылись 1404 избирательных участка

Сегодня, 6 сентября, в Волгоградской области стартовало голосование по выборам губернатора, 38 депутатов областной думы, а также в 474 органы местного самоуправления на территории 29 муниципальных районов и трех городских округов. Голосование продлится до 8 сентября, передает V102.RU.