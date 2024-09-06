В Волгоградской области 6 сентября открылись 1404 избирательных участка

Также зарегистрировано шесть списков кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, выдвинутых по единому избирательному округу региональными отделениями политических партий (ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Партия пенсионеров»). Территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избиркомов по выборам депутатов облдумы, зарегистрировано 88 кандидатов по 19 одномандатным избирательным округам.
Кроме этого, 6, 7 и 8 сентября жители Волгоградской области будут выбирать 175 глав сельских поселений и депутатов 299 представительных органов муниципальных образований. Для участия в местных выборах зарегистрировано 4 357 кандидатов.
В Единый день голосования в волгоградском регионе открылись 1404 избирательных участка.