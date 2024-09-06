В Башкирии избирателям дарят торты и мячи.

В Стерлитамаке сегодня с самого утра на избирательные участки голосовать приходят семьями. В одном из них избирателей ждут приятные сюрпризы. Как сообщает местная администрация, первой проголосовавшей семье на избирательном участке во дворце спорта «Стерлитамак-Арена» вручили сладкий подарок — чай и торт. Детям, пришедшим на участок вместе с родителями, дарят воздушный шарик и спортивный мяч.