Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии избирателям дарят торты и мячи

В Башкирии избирателям дарят торты и мячи.

Источник: Башинформ

В Стерлитамаке сегодня с самого утра на избирательные участки голосовать приходят семьями. В одном из них избирателей ждут приятные сюрпризы. Как сообщает местная администрация, первой проголосовавшей семье на избирательном участке во дворце спорта «Стерлитамак-Арена» вручили сладкий подарок — чай и торт. Детям, пришедшим на участок вместе с родителями, дарят воздушный шарик и спортивный мяч.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в республике стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится до 8 сентября. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путёвки в санатории.