В Пермском крае начались трёхдневные довыборы депутатов

В избирательной комиссии напомнили, что для прикамцев, которые не смогут посетить участок голосования, есть возможность проголосовать из дома. Для этого необходимо связаться с участковой комиссией и определить время голосования. Присоединиться к дистанционному голосованию смогут жители Пермского края, которые подали заявление на это до 2 сентября.