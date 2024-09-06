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В Пермском крае начались трёхдневные довыборы депутатов

Будет замещён 371 депутатский мандат.

Довыборы депутатов, которые продлятся три дня, начались в Пермском крае, сообщает региональная избирательная комиссия.

Как сообщает избирком Прикамья, утром 6 сентября в крае стартовали довыборы депутатов Заксобрания региона, а также 26 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Результатом голосования, которое продлится до 8 сентября включительно, станет замещение 371 депутатского мандата.

В сентябре 2024 года в Пермском крае действуют 642 участковые избирательные комиссии, которые будут принимать голоса жителей региона с 8:00 до 20:00. На избирательных участках задействованы более 5000 членов комиссий и 1016 наблюдателей.

«Все избирательные участки в Прикамье оснащены системами видеорегистрации, которые ведут запись круглосуточно. В зоне их фиксации находятся сейфы с сейф-пакетами, в которых хранятся избирательные бюллетени по которым состоялось голосование избирателей. Также на 164 избирательных участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБы», — рассказали в избиркоме региона.

В избирательной комиссии напомнили, что для прикамцев, которые не смогут посетить участок голосования, есть возможность проголосовать из дома. Для этого необходимо связаться с участковой комиссией и определить время голосования. Присоединиться к дистанционному голосованию смогут жители Пермского края, которые подали заявление на это до 2 сентября.