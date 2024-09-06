Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиханов: в Самаре на заводе НАМИ запустят производство ABS и ESC

Это планируется сделать в течение шести месяцев, рассказал глава Минпромторга.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября./ТАСС/. Производство системы электронной курсовой устойчивости (ESC) и антиблокировочной системы тормозов (ABS) запустят на бывшем заводе «Роберт Бош Самара» (нынешнее название — «НАМИ инновационные компоненты») в Самаре. Об этом в беседе с ТАСС в рамках ВЭФ рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Сейчас ФГУП “НАМИ” совместно с дочерним предприятием “НАМИ инновационные компоненты” ведет работу по монтажу оборудования для организации производства систем ABS и системы динамической стабилизации ESC. Параллельно, совместно с российскими автопроизводителями идет работа по настройке программного обеспечения ABS и ESC в Центре испытаний “НАМИ”. Производство автокомпонентов на заводе в Самаре планируется запустить в течение шести месяцев», — сказал он.

Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов отмечал, что автопроизводитель рассмотрит возможность закупки антиблокировочной системы ABS у завода «Роберт Бош Самара», который приобрел ФГУП «НАМИ».

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.