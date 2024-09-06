Алиханов: в Самаре на заводе НАМИ запустят производство ABS и ESC

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября./ТАСС/. Производство системы электронной курсовой устойчивости (ESC) и антиблокировочной системы тормозов (ABS) запустят на бывшем заводе «Роберт Бош Самара» (нынешнее название — «НАМИ инновационные компоненты») в Самаре. Об этом в беседе с ТАСС в рамках ВЭФ рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Сейчас ФГУП “НАМИ” совместно с дочерним предприятием “НАМИ инновационные компоненты” ведет работу по монтажу оборудования для организации производства систем ABS и системы динамической стабилизации ESC. Параллельно, совместно с российскими автопроизводителями идет работа по настройке программного обеспечения ABS и ESC в Центре испытаний “НАМИ”. Производство автокомпонентов на заводе в Самаре планируется запустить в течение шести месяцев», — сказал он.
Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов отмечал, что автопроизводитель рассмотрит возможность закупки антиблокировочной системы ABS у завода «Роберт Бош Самара», который приобрел ФГУП «НАМИ».
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.