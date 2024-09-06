Алиханов: в Самаре на заводе НАМИ запустят производство ABS и ESC

«Сейчас ФГУП “НАМИ” совместно с дочерним предприятием “НАМИ инновационные компоненты” ведет работу по монтажу оборудования для организации производства систем ABS и системы динамической стабилизации ESC. Параллельно, совместно с российскими автопроизводителями идет работа по настройке программного обеспечения ABS и ESC в Центре испытаний “НАМИ”. Производство автокомпонентов на заводе в Самаре планируется запустить в течение шести месяцев», — сказал он.