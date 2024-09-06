В Севастополе стартовал основной период голосования на выборах

«6 сентября в 8 утра открылись все избирательные участки. Они будут работать с 8:00 до 20:00, также с 8 утра начинается голосование дистанционным электронным способом. Оно доступно круглосуточно до 20 часов вечера 8 сентября», — уточнила она.
Как рассказала председатель избирательной комиссии № 99 Фируза Тычинина, всего на участке зарегистрировано 2900 избирателей. И утро уже оказывает хорошую явку.
«Достаточно хорошая явка», — отметила она.
Глава комиссии добавила, что досрочное голосование прошло достаточно активно, при этом большое количество избирателей, приписанных к участку, пожелали отдать свой голос за кандидата на дому, и проголосовали люди на участке. К основным дням голосования снова готовились.
«Вчера была тренировка — тестирование КОИБов, чтобы все хорошо работало. Обработали списки. Списки обрабатываются на исключение тех, кто пожелал проголосовать дистанционно или по месту нахождения», — добавила она.
Еще до открытия избирательного участка № 99 в центре Севастополя у дверей ждали люди. Многие решили проголосовать перед работой. Одна из таких — Елена Анатольевна.
«Мы выбираем тех, кто будет делать нашу жизнь лучше, кто будет воплощать наши планы, мечты в жизнь здесь. И это наша первоочередная задача — перед работой прийти и проголосовать», — сказала она.
Наблюдатель Ирина поделилась своими ожиданиями, что основные дни голосования пройдут так же спокойно, как и дни досрочного.
«На досрочных выборах наблюдателем была моя приятельница. У нас такая инициативная группа. А я в первый раз как наблюдатель на участке и рассчитываю, конечно, что все будет хорошо», — поделилась женщина.
Все помещения избирательных участков — их в городе 188 — полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.
В Севастополе выборы стартовали досрочно и завершились 5 сентября.
«По досрочному голосованию — проголосовали в Севастополе 104 926 человек. Это 32% избирателей. И эти данные у нас с учетом голосования военных на экстерриториальных участках, которые мы сформировали за пределами города Севастополя», — отметила Нина Фаустова.