В Новосибирской области стартовали трехдневные выборы депутатов

В Новосибирской области утром 6 сентября открылись 110 избирательных участков. В регионе начались трехдневные выборы депутатов. Там пройдут 18 кампаний по дополнительным региональным и муниципальным выборам.
— Выборы депутата Совета депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатному округу № 3; выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу № 45; выборы депутатов Советов депутатов в 10 районах Новосибирской области и в городе Искитиме, — сообщает «Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области».
Там напомнили, что выборы продлятся до 8 сентября. Желающие проголосовать могут прийти в избирательный участок с 08:00 до 20:00 каждый день. С собой нужен только паспорт. Также можно проголосовать и из дома, но только при наличии уважительных причин. Для этого избиратель должен до 14:00 8 сентября подать письменное заявление в участковую комиссию, где он зарегистрирован.