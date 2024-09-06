В Новосибирской области стартовали трехдневные выборы депутатов

Там напомнили, что выборы продлятся до 8 сентября. Желающие проголосовать могут прийти в избирательный участок с 08:00 до 20:00 каждый день. С собой нужен только паспорт. Также можно проголосовать и из дома, но только при наличии уважительных причин. Для этого избиратель должен до 14:00 8 сентября подать письменное заявление в участковую комиссию, где он зарегистрирован.