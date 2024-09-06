Проголосовать на выборах Главы Башкирии можно даже в Москве.

В Башкирии для голосования на выборах Главы республики работают 3032 избирательных участка. Также поддержать одного из кандидатов на пост руководителя региона можно и в Москве. Там в полпредстве Башкортостана при Президенте России также три дня будет работать избирательный участок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Радий Хабиров.