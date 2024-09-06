Глава Сахалинской области проголосовал на выборах губернатора

В единый день голосования, 8 сентября, 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тыс. мандатов, в том числе в органы местного самоуправления. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Анадыря и Абакана, глав 21 региона и довыборы депутатов Госдумы.