Глава Сахалинской области проголосовал на выборах губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 6 сентября принял участие в выборах главы региона, сообщает корреспондент ТАСС.
Лимаренко в 15:40 (07:40 мск) прибыл на избирательный участок № 323, расположенный в здании Спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска, и проголосовал.
В Сахалинской области в 2024 году проходят выборы губернатора. Они проводятся три дня — с 6 по 8 сентября. С 2019 года эту должность занимает Валерий Лимаренко. За пост главы региона ведут борьбу четыре кандидата, включая Лимаренко.
В регионе с утра работают 285 избирательных участков, из них 15 располагаются в трех муниципальных образованиях Курил. Кроме этого, открыты еще восемь временных в СИЗО и больницах. Один сахалинский экстерриториальный участок организован на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.
В единый день голосования, 8 сентября, 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тыс. мандатов, в том числе в органы местного самоуправления. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, состоятся прямые выборы мэров Анадыря и Абакана, глав 21 региона и довыборы депутатов Госдумы.