Эксперт: страны Центральной Африки благодаря РФ становятся более безопасными

Он добавил, что сейчас континент переживает непростое время, нельзя безопасно добраться из Африки в Россию, существуют большие проблемы с транспортировкой, перевозками, проблемы с обменом денег. Это препятствие, которое мешает сотрудничеству между Россией и Африкой. Если удастся найти решение этих проблем, то темпы двустороннего сотрудничества ускорятся.