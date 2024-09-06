Эксперт: страны Центральной Африки благодаря РФ становятся более безопасными

«Мы не можем сказать, что покончили с терроризмом, но страны Центральной Африки становятся все более безопасными. Это происходит благодаря России. Россия выступает в качестве страны миротворца. Нам необходимо прочное сотрудничество», — сказал Дон-Мелло.
По его словам, основная причина проблем стран Африки объясняется стремлением западных государств получить африканские ресурсы на выгодных для себя условиях, но они не учитывают необходимость получения выгоды местным населением. «Когда получают отказ, занимаются терроризмом», — отметил Дон-Мелло.
Он добавил, что сейчас континент переживает непростое время, нельзя безопасно добраться из Африки в Россию, существуют большие проблемы с транспортировкой, перевозками, проблемы с обменом денег. Это препятствие, которое мешает сотрудничеству между Россией и Африкой. Если удастся найти решение этих проблем, то темпы двустороннего сотрудничества ускорятся.
Восточный экономический форум проходит