Лондон поставит Киеву 650 ракет для ПВО. Военная операция на Украине, день 926-й

8:14 Украина до сих пор не может понять и установить причину падения F-16 и гибели пилота, пишет The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на чиновника пишет, что российская ракета взорвалась возле самолета F-16 незадолго до того, как он скрылся с радаров. Взрыв мог его повредить или заставить пилота маневрировать слишком низко над землей, что привело к катастрофе.