Первый день выборов в Феодосии — обстановка на участках

«Открыли участок вовремя. На нашем участке зарегистрированы 1676 избирателей, 25 человек к этому времени подали заявки на участие в надомном голосовании. Участники избирательной комиссии будут выезжать на адреса, избиратели нам говорят, на какой день им удобно — все по желанию людей. На участке находятся пять наблюдателей. Все участники процесса в хорошем настроении», — говорит председатель избирательного участка № 444 Анжела Коргун.
Работу избирательных участков обеспечивают 585 членов комиссий, также работают общественные наблюдатели, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Среди голосующих — люди разных возрастов: есть и те, кто реализует свое избирательное право самый первый раз в жизни — 18-летним избирателям вручают в подарок флэшки.
По выборам в Феодосийский горсовет на 14 одномандатных избирательных округах зарегистрировано 74 кандидата. По спискам — шесть политических партий. Кроме того, феодосийцам предстоит выбрать депутата, который должен будет представлять интересы Феодосии в Госсовете РК.
В дни голосования участки открыты для избирателей с 8 до 20 часов, так же как и по всей стране.
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходят с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике состоится 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.