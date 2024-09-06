Первый день выборов в Феодосии — обстановка на участках

«Открыли участок вовремя. На нашем участке зарегистрированы 1676 избирателей, 25 человек к этому времени подали заявки на участие в надомном голосовании. Участники избирательной комиссии будут выезжать на адреса, избиратели нам говорят, на какой день им удобно — все по желанию людей. На участке находятся пять наблюдателей. Все участники процесса в хорошем настроении», — говорит председатель избирательного участка № 444 Анжела Коргун.