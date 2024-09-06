8 сентября в Братске пройдут выборы мэра и депутатов городской Думы

Голосование будет проводиться в один день. Избирательные участки 8 сентября откроются в 8:00 и закроются в 20:00. Пришедшие на участки голосования избиратели получат два бюллетеня. В одном указаны кандидаты на пост мэра Братска, в другом — кандидаты в депутаты городской Думы по тому округу, где проживает избиратель. При себе избирателю необходимо иметь паспорт.
В выборах мэра Братска в качестве кандидатов зарегистрированы: Екатерина Анисимова (выдвинута партией «Коммунисты России»), Александр Дубровин (самовыдвиженец), Константин Климов (ЛДПР), Сергей Серебренников («Единая Россия»), Анастасия Шинкаренко («Гражданская платформа»), Дмитрий Яблонцев («Новые люди»).
Дума Братска состоит из 25 депутатов. Они избираются по мажоритарной системе по 25 территориальным округам.
По данным городской территориальной избирательной комиссии, в Братске на 1 июля зарегистрирован 161 771 избиратель. На последних выборах мэра и депутатов Думы Братска в 2019 году явка избирателей на участки составила около 31,5%, то есть правом голоса воспользовались 55,8 тысяч братчан.