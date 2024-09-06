8 сентября в Братске пройдут выборы мэра и депутатов городской Думы

Голосование будет проводиться в один день. Избирательные участки 8 сентября откроются в 8:00 и закроются в 20:00. Пришедшие на участки голосования избиратели получат два бюллетеня. В одном указаны кандидаты на пост мэра Братска, в другом — кандидаты в депутаты городской Думы по тому округу, где проживает избиратель. При себе избирателю необходимо иметь паспорт.