На Урале открылись первые избирательные участки: где идут выборы

«Ключевая задача — провести выборы в строгом соответствии с законодательством, обеспечить не только свободу волеизъявления граждан, но и их безопасность, не допустить правонарушений и провокаций на избирательных участках».
В регионах УрФО с 6 по 8 сентября пройдёт 130 избирательных кампаний, выборы коснутся 3,6 млн жителей. Будет открыто 3365 участков для голосования.
Состоятся и выборы депутатов административных центров Челябинска, Кургана и Салехарда, а также более 120 выборов муниципального и регионального уровней.