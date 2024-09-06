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На Урале открылись первые избирательные участки: где идут выборы

УРФО, 6 сентября, ФедералПресс. Сегодня участки для голосования открылись на Ямале. Там выбирают муниципальных депутатов. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что нужно обратить особое внимание на организацию избирательного процесса.

«Ключевая задача — провести выборы в строгом соответствии с законодательством, обеспечить не только свободу волеизъявления граждан, но и их безопасность, не допустить правонарушений и провокаций на избирательных участках».

акцентировал внимание Владимир Якушев.

В регионах УрФО с 6 по 8 сентября пройдёт 130 избирательных кампаний, выборы коснутся 3,6 млн жителей. Будет открыто 3365 участков для голосования.

7—8 сентября состоятся выборы губернатора Челябинской области. В Курганской области жители региона будут голосовать за главу региона в один день — 8 сентября. Кроме того, в это же воскресенье станет известно, кто станет главой ХМАО — Югры. Нового губернатора изберут депутаты на заседании окружной Думы.

Состоятся и выборы депутатов административных центров Челябинска, Кургана и Салехарда, а также более 120 выборов муниципального и регионального уровней.