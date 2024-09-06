На Урале открылись первые избирательные участки: где идут выборы

7—8 сентября состоятся выборы губернатора Челябинской области. В Курганской области жители региона будут голосовать за главу региона в один день — 8 сентября. Кроме того, в это же воскресенье станет известно, кто станет главой ХМАО — Югры. Нового губернатора изберут депутаты на заседании окружной Думы.