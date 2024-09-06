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Как проходит голосование на выборах в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В Симферополе голосование на выборах депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований проходит в штатном режиме, обстановка на участках спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Избирательный участок № 272 открылся ровно в 8 утра. Здесь в списках 1510 избирателей.

«Комиссия участка № 272 полностью подготовлена и открыта к приему желающих проголосовать, — рассказала председатель комиссии Филоненко Ольга. — На сегодняшний день по спискам зарегистрировано 1510 избирателей, из них 33 человека изъявили желание проголосовать вне помещения, по месту своего нахождения».

Проголосовать на этом, как и на остальных участках республики, можно в ближайшие три дня — до 8 сентября включительно. Однако уже сейчас, отметила председатель, наблюдается высокая явка.

Одной из первых здесь проголосовала жительница Симферополя Ирина.

«Пришла с утра, перед работой. Это мой долг — проголосовать, хочу, чтобы в стране был порядок», — говорит она.

За процессом выборов следят несколько наблюдателей, в том числе от Общественной палаты Крыма.

«На данный момент все спокойно, в штатном режиме проходит. Люди приходят, осознают важность избирательного процесса», — говорит наблюдатель Анна Морозова.

Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в республике проходит 265 избирательных кампаний: выборы депутатов Государственного совета Крыма, а также представительных органов в 11 городах, четырех городских поселениях и 249 сельских поселениях.

Как ранее сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева, в рамках проведения выборов в парламент Крыма и местные советы избиркомы отказали 97 кандидатам в депутаты различных уровней, что составляет порядка 1,5% от общего числа выдвиженцев в регионе.

По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не было, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.