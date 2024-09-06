В Калининградской области открылись участки для голосования на выборах главы региона

Там добавили, что 5 августа в области завершилось досрочное голосования на выборах губернатора. Для этого было образовано больше 40 избирательных участков на судах, которые в дни голосования будут находиться в море. Кроме того, образованы восемь экстерриториальных участков для тех, кто в дни голосования будет находиться за пределами области. Правом досрочного голосования воспользовались больше 5 тыс. жителей региона. Кроме того, еще более 56 тыс. избирателей региона подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Они смогут проголосовать с 8:00 (09:00 мск) 6 сентября до 20:00 (21:00 мск) 8 сентября в любое время, находясь в любой точке России, где есть интернет, добавили в пресс-службе.