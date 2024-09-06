В Калининградской области открылись участки для голосования на выборах главы региона

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. В Калининградской области последними в стране открылись избирательные участки для голосования на сентябрьских выборах. Главная избирательная кампания в регионе — выборы губернатора области, сообщили ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.
«Голосование в регионе будет проходить 6,7 и 8 сентября. На территории области образованы 563 избирательных участка, еще шесть участков в местах временного пребывания граждан, например, в лечебных учреждениях, местах лишения свободы. Правом голоса на выборах главы региона по данным на 1 июля текущего года обладают 837 тыс. 631 избиратель. Избирательные участки открыты».
Там добавили, что 5 августа в области завершилось досрочное голосования на выборах губернатора. Для этого было образовано больше 40 избирательных участков на судах, которые в дни голосования будут находиться в море. Кроме того, образованы восемь экстерриториальных участков для тех, кто в дни голосования будет находиться за пределами области. Правом досрочного голосования воспользовались больше 5 тыс. жителей региона. Кроме того, еще более 56 тыс. избирателей региона подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Они смогут проголосовать с 8:00 (09:00 мск) 6 сентября до 20:00 (21:00 мск) 8 сентября в любое время, находясь в любой точке России, где есть интернет, добавили в пресс-службе.
На пост главы Калининградской области на выборах претендуют четыре зарегистрированных кандидата. Это врио губернатора региона Алексей Беспрозванных, выдвинутый партией «Единая Россия», Юрий Шитиков от регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Максим Буланов от областного отделения КПРФ, Евгений Мишин, выдвинутый региональным отделением ЛДПР.
О выборах.
Почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней пройдут 6 — 8 сентября в большинстве регионов России. В 21 регионе пройдут прямые выборы глав субъектов РФ, еще в четырех регионах — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и Крыму — они будут избраны парламентами. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в заксобрание. Также пройдут довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах.