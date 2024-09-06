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Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе рядом с избирательными участками, внутри которых нет убежищ на случай воздушной тревоги, разместили бетонные укрытия в целях безопасности. Об этом РИА Новости Крым сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Источник: РИА "Новости"

Все помещения избирательных участков — их в городе 188 — полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, отметила Фаустова.

По ее словам, в первую очередь были осмотрены участки на наличие укрытий.

«Есть часть участков, где у нас укрытия в самих зданиях, а на тех, где у нас нет укрытий, проработали этот вопрос с городом, чтобы разместили новые бетонные укрытия, они теперь стоят по ряду участков», — сказала Фаустова.

Кроме того, в регионе осмотрели хозяйственные и капитальные строения, а также обучили членов избирательных комиссий, отметила она.

«Провели огромный блок работы по обучению членов комиссий, чтобы все понимали, как действовать в случае той или иной опасности, не только воздушной тревоги, но и минированию. Были факты с минированием на президентской кампании, звонки, сообщения поступали. Поэтому в первую очередь уделили внимание этому», — отметила Фаустова.

По словам главы Севгоризбиркома, подготовка к выборам в регионе прошла с учетом опыта президентских выборов в марте.

«В целях безопасности мы взяли досрочное голосование, чтобы не допустить массового скопления людей на участках, мы все понимаем, что после мартовских атак, после июньских атак в городе безопасность для нас — самое важное».

подчеркнула Фаустова

За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.