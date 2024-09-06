Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги

Все помещения избирательных участков — их в городе 188 — полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а члены избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, отметила Фаустова.
По ее словам, в первую очередь были осмотрены участки на наличие укрытий.
«Есть часть участков, где у нас укрытия в самих зданиях, а на тех, где у нас нет укрытий, проработали этот вопрос с городом, чтобы разместили новые бетонные укрытия, они теперь стоят по ряду участков», — сказала Фаустова.
Кроме того, в регионе осмотрели хозяйственные и капитальные строения, а также обучили членов избирательных комиссий, отметила она.
«Провели огромный блок работы по обучению членов комиссий, чтобы все понимали, как действовать в случае той или иной опасности, не только воздушной тревоги, но и минированию. Были факты с минированием на президентской кампании, звонки, сообщения поступали. Поэтому в первую очередь уделили внимание этому», — отметила Фаустова.
По словам главы Севгоризбиркома, подготовка к выборам в регионе прошла с учетом опыта президентских выборов в марте.
«В целях безопасности мы взяли досрочное голосование, чтобы не допустить массового скопления людей на участках, мы все понимаем, что после мартовских атак, после июньских атак в городе безопасность для нас — самое важное».
За проведением голосования следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Севастополя.