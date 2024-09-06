На выборах в Керчи открылись 69 избирательных участков

«Голосование пройдет три дня: с 6 по 8 сентября. Досрочное голосование в городе не проводилось. Керчане будут выбирать депутатов Государственного совета Республики Крым и депутатов Керченского городского совета», — рассказала Любовь Сервик.
Председатель керченской ТИК пояснила, что каждый избиратель получит по четыре бюллетеня. По одномандатным избирательным округам по Керчи зарегистрированы 65 кандидатов. В выборах в горсовет Керчи участвуют шесть партий, в Госсовет Крыма — семь.
«Во все дни голосования участки будут работать с 08:00 утра до 20:00 вечера. На 11 участках, которые находятся далеко, будут размещены оборудованные мобильные пункты», — уточнила Любовь Сервик.
Кроме того, люди, у которых по уважительной причине (по болезни, инвалидности, уходу за больным человеком) не получится прийти на избирательные участки самостоятельно, могут подать заявление о голосовании на дому.
«Заявление подается письменно и предоставляется на избирательный участок (это может сделать родственник) или по телефону избирательного участка, который указан в том числе в информационной листовке-приглашении на выборы. Также можно позвонить в ТИК, и мы передадим информацию в участковую комиссию», — объяснила Людмила Сервик.
Крайний срок подачи заявления о голосовании на дому — 14:00 8 сентября. Избирательные комиссии придут к таким гражданам и предоставят возможность проголосовать.
«За голосованием в Керчи в течение всех дней будут следить наблюдатели. Также зарегистрированы наблюдатели от Общественной палаты Республики Крым. Кандидаты могут присутствовать при подсчете голосов», — добавила председатель ТИК Керчи.
Результаты голосования будут подведены, когда все участковые комиссии сдадут итоговые протоколы.