На выборах в Керчи открылись 69 избирательных участков

«Заявление подается письменно и предоставляется на избирательный участок (это может сделать родственник) или по телефону избирательного участка, который указан в том числе в информационной листовке-приглашении на выборы. Также можно позвонить в ТИК, и мы передадим информацию в участковую комиссию», — объяснила Людмила Сервик.