В Курской области 34,5% избирателей проголосовали на выборах досрочно

Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.
6,7 и 8 сентября пройдут дни основного голосования. В 8:00 в регионе открылись 756 избирательных участков. Также заработала форма для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале госуслуг. По данным на 5 сентября, на ДЭГ зарегистрировались порядка 83 тыс. человек.
В Курской области для участия в выборах губернатора зарегистрированы четыре кандидата: врио главы региона Алексей Смирнов и депутаты облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Томанов (ЛДПР).
Ранее Центризбирком отложил муниципальные выборы в шести районах и одном городе Курской области на фоне оперативной обстановки. Местные общественники попытались добиться такого же решения для губернаторских выборов, но суд отказал им.