В Курской области 34,5% избирателей проголосовали на выборах досрочно

6,7 и 8 сентября пройдут дни основного голосования. В 8:00 в регионе открылись 756 избирательных участков. Также заработала форма для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале госуслуг. По данным на 5 сентября, на ДЭГ зарегистрировались порядка 83 тыс. человек.