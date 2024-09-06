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В Курской области 34,5% избирателей проголосовали на выборах досрочно

Завершилось досрочное голосование на выборах губернатора Курской области и совмещенных выборах. С 28 августа участие в нем приняли 34,5% избирателей.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

6,7 и 8 сентября пройдут дни основного голосования. В 8:00 в регионе открылись 756 избирательных участков. Также заработала форма для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале госуслуг. По данным на 5 сентября, на ДЭГ зарегистрировались порядка 83 тыс. человек.

В Курской области для участия в выборах губернатора зарегистрированы четыре кандидата: врио главы региона Алексей Смирнов и депутаты облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Томанов (ЛДПР).

Ранее Центризбирком отложил муниципальные выборы в шести районах и одном городе Курской области на фоне оперативной обстановки. Местные общественники попытались добиться такого же решения для губернаторских выборов, но суд отказал им.