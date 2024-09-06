Захарова назвала «самое трагикомичное» в ситуации с Дуровым

«Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они [власти Франции] объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).