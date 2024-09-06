Захарова назвала «самое трагикомичное» в ситуации с Дуровым

«Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они [власти Франции] объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа. Его подозревают в недостаточной модерации Telegram, а также в отказе от сотрудничества с французскими властями, что, по их мнению, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений. 28 августа бизнесмена отпустили под залог €5 млн и обязательства дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался считать задержание Дурова политическим. Российский лидер Владимир Путин назвал решение французских властей в отношении основателя Telegram непонятным, поскольку оно «носит избирательный характер». Сам Дуров накануне пообещал улучшить борьбу Telegram с «вредоносными постами и каналами».