Губернатор Новосибирской области анонсировал кадровые изменения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о предстоящих кадровых перестановках в регионе. Об этом он заявил на встрече с коллективом Новосибирского государственного педагогического университета, где представил нового ректора — Сергея Нелюбова, ранее занимавшего пост его заместителя.