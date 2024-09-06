Губернатор Новосибирской области анонсировал кадровые изменения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о предстоящих кадровых перестановках в регионе. Об этом он заявил на встрече с коллективом Новосибирского государственного педагогического университета, где представил нового ректора — Сергея Нелюбова, ранее занимавшего пост его заместителя.
Как сообщает газета «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», Травников выступил на открытом заседании Учёного совета университета, познакомив сотрудников с новым руководителем и выразив благодарность предыдущему ректору — Алексею Герасёву.
Губернатор также отметил, что в правительстве региона произойдут новые назначения, связанные с уходом Нелюбова. Он подчеркнул, что изменения коснутся социального блока, однако министром образования останется Мария Жафярова.
«Достаточно неожиданные кадровые назначения. Обо всём будет известно на следующей неделе», — цитирует губернатора издание.
Напомним, в Новосибирске экс-главе антикоррупционного управления Вялкову продлили арест.