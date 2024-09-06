Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Новосибирской области анонсировал кадровые изменения

Губернатор Новосибирской области Травников сообщил, что в правительстве региона произойдут новые назначения.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о предстоящих кадровых перестановках в регионе. Об этом он заявил на встрече с коллективом Новосибирского государственного педагогического университета, где представил нового ректора — Сергея Нелюбова, ранее занимавшего пост его заместителя.

Как сообщает газета «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», Травников выступил на открытом заседании Учёного совета университета, познакомив сотрудников с новым руководителем и выразив благодарность предыдущему ректору — Алексею Герасёву.

Губернатор также отметил, что в правительстве региона произойдут новые назначения, связанные с уходом Нелюбова. Он подчеркнул, что изменения коснутся социального блока, однако министром образования останется Мария Жафярова.

«Достаточно неожиданные кадровые назначения. Обо всём будет известно на следующей неделе», — цитирует губернатора издание.

Напомним, в Новосибирске экс-главе антикоррупционного управления Вялкову продлили арест.