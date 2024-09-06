Полпред Якушев дал поручение по выборам в регионах УрФО

«Ключевая задача — провести выборы в строгом соответствии с законодательством, обеспечить не только свободу волеизъявления граждан, но и их безопасность, не допустить правонарушений и провокаций на избирательных участках», — заметил Якушев.
Всего в дни голосования в регионах УрФО пройдут 130 избирательных кампаний. 6 сентября стартовали выборы депутатов думы Салехарда (ЯНАО). 7 сентября начнется голосование за губернатора Челябинской области. А 8 сентября будут избраны главы Курганской области и ХМАО. В Свердловской области пройдут выборы дум Верхней Туры и Верхотурья.