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Полпред Якушев дал поручение по выборам в регионах УрФО

Власти регионов Урала должны обеспечить открытость, прозрачность и безопасность проведения выборов 6 — 8 сентября. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили ЕАН в его пресс-службе.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевая задача — провести выборы в строгом соответствии с законодательством, обеспечить не только свободу волеизъявления граждан, но и их безопасность, не допустить правонарушений и провокаций на избирательных участках», — заметил Якушев.

Всего в дни голосования в регионах УрФО пройдут 130 избирательных кампаний. 6 сентября стартовали выборы депутатов думы Салехарда (ЯНАО). 7 сентября начнется голосование за губернатора Челябинской области. А 8 сентября будут избраны главы Курганской области и ХМАО. В Свердловской области пройдут выборы дум Верхней Туры и Верхотурья.

Ранее Якушев подключил к организации выборов на Урале руководителей правоохранительных органов. Полпред просил ФСБ, МЧС, МВД и другие ведомства обеспечить безопасность на избирательных участках.