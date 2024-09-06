Первые данные по явке избирателей озвучили в Хабаровске

— Есть у нас активисты. Среди активистов Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майские районы. 27,22% избирателей проголосовали в Аяно-Майском районе, почти 26% в Тугуро-Чумиканском районе, на третьем месте — Комсомольский район, здесь 10%. Есть районы и города, которые не преодолели и десяти процентов. Самая низка явка у нас в городе Хабаровске и самая-самая низкая в Амурском районе. Но, думаю, что избиратель ещё подтянется, — озвучил данные Денис Кузьменко.