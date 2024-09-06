Первые данные по явке избирателей озвучили в Хабаровске

В Хабаровском крае продолжается голосование на выборах в рамках единого дня голосования 2024 года. В регионе проходят выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва, сообщает ИА AmurMedia.
По словам председателя избирательной комиссии Хабаровского края Дениса Кузьменко, явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на 15:00 06 сентября составила 8,76%.
— Есть у нас активисты. Среди активистов Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майские районы. 27,22% избирателей проголосовали в Аяно-Майском районе, почти 26% в Тугуро-Чумиканском районе, на третьем месте — Комсомольский район, здесь 10%. Есть районы и города, которые не преодолели и десяти процентов. Самая низка явка у нас в городе Хабаровске и самая-самая низкая в Амурском районе. Но, думаю, что избиратель ещё подтянется, — озвучил данные Денис Кузьменко.
Председатель Крайизбиркома также отметил, что активность избирателей в Хабаровском крае ниже, чем во многих других субъектах. И это отслеживается от выборов к выборам.
Напомним, в Хабаровском крае продолжается голосование на выборах в рамках единого дня голосования 2024 года. В регионе проходят 43 избирательные кампании, среди которых досрочные выборы губернатора, депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва, а также выборы органов местного самоуправления.