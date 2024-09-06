Сергей Кравчук: «Мы планируем создать 500 ТОС до конца года»

В Хабаровске состоялась церемония награждения победителей городского смотра-конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Конкурс, организованный по инициативе мэра города Сергея Кравчука, проводится второй год подряд. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Перезагрузка» развития территориального общественного самоуправления в Хабаровске стартовала в 2020 году. Если в начале того года в городе не было ни одного ТОС, то к его завершению уже существовало 55 таких объединений. Сегодня Хабаровск лидирует в регионе по их числу — в 406 ТОС участвуют более 70 тысяч жителей города.
В этом году в городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» приняли участие 30 ТОСов. Призовой фонд конкурса составил 450 тысяч рублей. В финале были определены девять победителей, которые получили денежные премии от 40 до 60 тысяч рублей.
В состав конкурсной комиссии вошли представители городской администрации, Совета муниципальных образований, депутаты Хабаровской городской думы и представители Общественной палаты Хабаровска. Мэр города также обратился к участникам конкурса.
«Территориальное общественное самоуправление представляет собой одну из наиболее эффективных форм сотрудничества между жителями и властью. Когда жители активно участвуют в решении вопросов благоустройства и организации досуга, они больше ценят достигнутые результаты. Мы планируем создать 500 ТОС до конца года. Также стоит отметить, что временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин положительно оценивает вклад ТОС в развитие региона. Финансирование краевого конкурса проектов ТОС на 2025 год увеличено до 380 миллионов рублей. Благодарю всех активистов территориальных общественных самоуправлений и желаю успехов в вашем деле», — сказал Сергей Кравчук.