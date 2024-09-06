Сергей Кравчук: «Мы планируем создать 500 ТОС до конца года»

«Территориальное общественное самоуправление представляет собой одну из наиболее эффективных форм сотрудничества между жителями и властью. Когда жители активно участвуют в решении вопросов благоустройства и организации досуга, они больше ценят достигнутые результаты. Мы планируем создать 500 ТОС до конца года. Также стоит отметить, что временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин положительно оценивает вклад ТОС в развитие региона. Финансирование краевого конкурса проектов ТОС на 2025 год увеличено до 380 миллионов рублей. Благодарю всех активистов территориальных общественных самоуправлений и желаю успехов в вашем деле», — сказал Сергей Кравчук.