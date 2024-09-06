«Важно для города»: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

«Мне кажется, важность голосования сложно переоценить, потому что выбираем городской парламент: людей, которые в ближайшие пять лет будут определять какие нормативные акты, какие законы будут приниматься в Севастополе. И в том числе — осуществлять контроль работы исполнительной власти», — сказал губернатор.
Также он поделился с журналистами детскими воспоминаниями и подчеркнул, что всегда интересовался политическими процессами.
«Всегда ходил голосовать с родителями. Когда был помладше — с расчетом, что какую-то новую игрушку мне приобретут, потому что на выходе из участков всегда продавалось что-то вкусное и интересное. Но на самом деле процесс всегда был интересен. Сын у меня в 6 классе учится — тоже интересуется историей и политологией — сам попросился со мной. Меня это радует: где-то идет по моим стопам. Надеюсь, в политику не пойдет, но с познавательной точки зрения это будет полезно».
По его словам, всего в городе расположены 188 участков, все они открылись и работают штатно, везде обеспечена безопасность. Около 30% жителей города воспользовались возможностью досрочного голосования, что позволило разгрузить участки от наплыва избирателей и облегчить обеспечение безопасности.