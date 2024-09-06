«Важно для города»: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе

«Всегда ходил голосовать с родителями. Когда был помладше — с расчетом, что какую-то новую игрушку мне приобретут, потому что на выходе из участков всегда продавалось что-то вкусное и интересное. Но на самом деле процесс всегда был интересен. Сын у меня в 6 классе учится — тоже интересуется историей и политологией — сам попросился со мной. Меня это радует: где-то идет по моим стопам. Надеюсь, в политику не пойдет, но с познавательной точки зрения это будет полезно».