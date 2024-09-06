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Экс-заместитель Анны Терешковой Дара Разживина уволилась из мэрии Новосибирска

Ее пост занял Алексей Нефедов.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая замглавы департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой Дара Разживина уволилась из мэрии Новосибирска. Она ушла в отставку в начале августа, однако информация об этом появилась только сейчас.

— Да, месяц назад как уволилась. Заместитель начальника департамента теперь Нефедов Алексей Александрович, — уточнил в беседе с КП-Новосибирск руководитель департамента информационной политики муниципалитета Михаил Столяров.

Напомним, пост главы департамента культуры сейчас занимает Ксения Антонова. Ее назначили на должность 5 июля. Ранее начальником департамента была вице-мэр Анна Терешкова. Она занимала эту должность 10 лет.