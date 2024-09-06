Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

В пятницу, 6 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах в Государственный Совет республики и муниципальные органы власти. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
«В марте 2024 года мы сделали главный и судьбоносный шаг — выбрали президента».
Выборы в Госсовет и муниципальные органы власти глава Крыма назвал следующим важнейшим этапом общественно-политической жизни. По его словам, голос каждого жителя — это вклад в развитие республики. Аксенов отметил, что благодаря выборам в Крыму продолжатся позитивные преобразования. Кроме того, голосование позволит обновить власть на всех уровнях.
«Это гарантия достойного будущего крымских семей, проявление любви к стране и родному краю, показатель активной жизненной позиции», — подчеркнул глава республики.
Аксенов заверил, что в Крыму обеспечили безопасность, прозрачность и легитимность выборов.
«Сегодня мы голосуем за будущее нашей большой страны, за будущее российского Крыма, за Победу!», — заключил он.