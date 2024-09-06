Аксенов проголосовал на выборах в Крыму

Выборы в Госсовет и муниципальные органы власти глава Крыма назвал следующим важнейшим этапом общественно-политической жизни. По его словам, голос каждого жителя — это вклад в развитие республики. Аксенов отметил, что благодаря выборам в Крыму продолжатся позитивные преобразования. Кроме того, голосование позволит обновить власть на всех уровнях.