«Нам нужен четкий губернатор»: Михаил Боярский рассказал, почему спешил раньше других проголосовать на выборах

— Надо сохранить то, что есть, и преумножить эти огромные планы, — говорит артист. — Наш город — фантастический. Надеюсь, люди, которые живут здесь, сохранят то, что оставляем им мы, и преумножат. О таком iq, какой есть у нашего города, можно только мечтать. Я верю в них, и в то, что планы нового губернатора сбудутся. Нам нужен солидный, четкий, уверенный и надежный губернатор.