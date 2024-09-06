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«Нам нужен четкий губернатор»: Михаил Боярский рассказал, почему спешил раньше других проголосовать на выборах

Михаил Боярский проголосовал на выборах губернатора в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Единственный и неповторимый Д’Артаньян всея России Михаил Боярский одним из первых проголосовал на выборах губернатора Петербурга. Артист голосует на участке, расположенном в школе на Миллионной улице. Участок считается элитным. За ним закреплены, например, звезда «Улиц разбитых фонарей» и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова и сенатор Людмила Нарусова — вдова мэра Анатолия Собчака и мама журналистки Ксении Собчак.

Боярский появился на участке на полчаса раньше, чем планировал. Он объяснил это тем, что торопится на репетицию.

— Начался сезон, работа в театре кипит, надо ехать. Я перед репетицией решил заскочить и посвятить время своему долгу, — сказал Боярский.

Кстати, для выхода в свет артист отказался от своего знаменитой шляпы. Голосовать он пришел в пилотке с символикой ВМФ.

74-летний артист бодро поднялся по винтовой лестнице на второй этаж и сдал паспорт сотруднице участка. Еще минута возле ширмы, росчерк ручкой, и актер подошел к урне для голосования. После этой процедуры — пара слов для журналистов о том, каким Д’Артаньян хотел бы видеть нового губернатора и какое будущее желает Петербургу.

— Надо сохранить то, что есть, и преумножить эти огромные планы, — говорит артист. — Наш город — фантастический. Надеюсь, люди, которые живут здесь, сохранят то, что оставляем им мы, и преумножат. О таком iq, какой есть у нашего города, можно только мечтать. Я верю в них, и в то, что планы нового губернатора сбудутся. Нам нужен солидный, четкий, уверенный и надежный губернатор.

Напомним, утром 6 сентября в Петербурге стартовали выборы губернатора и депутатов муниципальных округов. Голосование продлится три дня, по 8-е число. Работает более 1500 избирательных участков.