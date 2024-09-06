Медведев рассказал, как предупреждал Дурова из-за ключей шифрования

«Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или 2016 году и ему говорю: посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать», — рассказал Медведев.