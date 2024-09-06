Константин Толкачев прокомментировал ход первого дня выборов в Башкирии

«Хочу сказать, что в 8 утра, согласно законодательству, открылись двери 3256 избирательных участков. Наблюдается достаточно активное посещение УИК в плане реализации своего субъективного активного избирательного права. Обращу внимание, что мы ожидаем достаточно высокую явку в регионе, порядка 70%. Надеемся, что выборы пройдут в безупречной юридической обстановке, не будет допущено каких-либо нарушений и каждый, кто примет участие, сможет свободно реализовать свое законное право».