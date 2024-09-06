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Константин Толкачев прокомментировал ход первого дня выборов в Башкирии

Председатель Государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев поделился мнением о том, как стартовали в регионе трехдневные выборы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Напомним, 6, 7 и 8 сентября жители республики будут выбирать главу Башкирии, депутатов Заксобрания и представителей МСУ. Константин Толкачев выразил уверенность в том, что голосование пройдет на высшем уровне.

«Хочу сказать, что в 8 утра, согласно законодательству, открылись двери 3256 избирательных участков. Наблюдается достаточно активное посещение УИК в плане реализации своего субъективного активного избирательного права. Обращу внимание, что мы ожидаем достаточно высокую явку в регионе, порядка 70%. Надеемся, что выборы пройдут в безупречной юридической обстановке, не будет допущено каких-либо нарушений и каждый, кто примет участие, сможет свободно реализовать свое законное право».

сказал Константин Толкачев