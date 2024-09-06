Пентагон анонсировал пакет военной помощи Украине на $250 млн

«Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — сказал глава Пентагона.
Остин надеется, что помощь позволит «удовлетворить меняющиеся [в зависимости от обстоятельств] потребности» Киева, а доставка будет осуществлена «с военной скоростью». По словам министра, группа сосредоточена на поставке Украине средств противовоздушной обороны, оружия и бронетехники.
23 августа Пентагон объявил об очередном пакете помощи Киеву на $125 млн, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. С начала специальной военной операции России США выделили Украине по военной линии более $55,7 млрд.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.