Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон анонсировал пакет военной помощи Украине на $250 млн

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация США в пятницу объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в размере $250 млн. Об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин на встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Источник: AP 2023

«Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — сказал глава Пентагона.

Остин надеется, что помощь позволит «удовлетворить меняющиеся [в зависимости от обстоятельств] потребности» Киева, а доставка будет осуществлена «с военной скоростью». По словам министра, группа сосредоточена на поставке Украине средств противовоздушной обороны, оружия и бронетехники.

23 августа Пентагон объявил об очередном пакете помощи Киеву на $125 млн, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. С начала специальной военной операции России США выделили Украине по военной линии более $55,7 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.