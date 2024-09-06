Пентагон анонсировал пакет военной помощи Украине на $250 млн

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация США в пятницу объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в размере $250 млн. Об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин на встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.