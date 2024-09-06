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Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать «красные линии», установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AFP 2023

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на… территории Украины, но и на российской территории», — сказал он в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Отмечается, что это первый раз, когда Зеленский лично принял участие в совещании министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу в Рамштайне в пятницу, 6 сентября. Он сообщил, что встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин Владимир